Семиклассница под Курганом обстреляла из травматики семерых детей

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Учащаяся седьмого класса школы N15 в Шадринске Курганской области обстреляла одноклассников из пневматического пистолета, пострадали семеро детей.

"Утром в среду 13-летняя девочка стреляла в одноклассников из пневматического пистолета, взятого дома у ее отца. Семь учеников класса получили синяки и ссадины", - сообщила "Интерфаксу" начальник отделения информации и общественных связей УМВД России по Курганской области Елена Радаева.

По ее словам, в школе работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства и причины произошедшего.