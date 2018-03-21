Главные новости
МоскваВыброс газа на полигоне "Ядрово". ОбобщениеЭкономикаКиев вышел из программы экономического сотрудничества с РоссиейВ РоссииКудрин дал будущему правительству два года на реформы
В России

Матвиенко сделала Нарусовой замечание в связи с критикой в адрес Мединского

Спикер Совфеда назвала недостойным выступление сенатора, которая подняла тему диссертации министра

Матвиенко сделала Нарусовой замечание в связи с критикой в адрес Мединского
Сенатор Людмила Нарусова
Фото: ТАСС, Станислав Красильников

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Сенатор Людмила Нарусова обвинила министра культуры РФ Владимира Мединского в безнравственном поведении в ситуации, связанной с защитой его докторской диссертации. Министр не отреагировал, а глава Верхней палаты Валентина Матвиенко указала Нарусовой на недостойность подобных выступлений на "правительственном часе".

Владимир Мединский защитил свою докторскую диссертацию по истории в 2011 году. В 2016 году группа историков, связанных с сообществом "Диссернет", подала в Минобрнауки заявление, в котором потребовала лишить министра степени. Это заявление рассматривалось в течение года. В начале октября экспертный совет ВАК по истории рекомендовал заявление удовлетворить, однако 20 октября вышестоящая инстанция - президиум ВАК - с рекомендацией экспертного совета не согласилась и посчитала претензии к диссертации главы Минкультуры несостоятельными.

"Я уполномочена большим коллективом историков Академии наук, в которой я училась в аспирантуре, сказать, что ваша совершенно недостойная история с продлеванием вашей защиты диссертации не укладывается в понятие нравственности. Когда ученый совет из специалистов вас отклонил, вы, тем не менее, пошли в другой совет", - сказала Нарусова на заседании Совета Федерации во время "правительственного часа" с участием Мединского.

В этот момент спикер Совета Федерации прервала Нарусову, сказав, что "недостойно так выступать на заседании Совет

а Федерации".

В РоссииМединский останется доктором исторических наук. ОбобщениеМединский останется доктором исторических наук. ОбобщениеЧитать подробнее

"У нас на "правительственный час" либо в других форматах вносится конкретный вопрос, который мы обсуждаем на заседании Совета Федерации. И мне кажется, не очень хорошо, когда, пользуясь площадкой Совета Федерации, начинают ставить вопросы, которые не имеют отношения к повестке, к "правительственному часу". Если у кого-либо есть вопросы, их можно задать, не используя для пиара эту площадку, их можно выяснить", - сказала Матвиенко.

По ее словам, эта тема "уже обсуждалась три года во всех вариантах, в СМИ и так далее".

"Все ответы даны соответствующими органами, и использовать площадку для такого рода вопросов, мне кажется, это не совсем корректно", - сказала Матвиенко.

Мединский не отреагировал на выступление Нарусовой на заседании. После завершения "правительственного часа" на просьбу журналистов прокомментировать слова сенатора министр сказал, что не успевает пообщаться с прессой, поскольку спешит на встречу.

Теги: Валентина Матвиенко, Людмила Нарусова, Владимир Мединский
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
В МИД РФ не исключили срежисированности нападения на Юлию Скрипаль британскими властямиВ МИД РФ не исключили срежисированности нападения на Юлию Скрипаль британскими властями
Реальные улики по "делу Скрипаля" могли исчезнуть, считают в министерствеПодробнее
 Матвиенко сделала Нарусовой замечание в связи с критикой в адрес МединскогоМатвиенко сделала Нарусовой замечание в связи с критикой в адрес Мединского
Спикер Совфеда назвала недостойным выступление сенатора, которая подняла тему диссертации министраПодробнее
 Комитет ГД по законодательству отказался приравнять пятилетнее сожительство к бракуКомитет ГД по законодательству отказался приравнять пятилетнее сожительство к браку
В комитете подчеркнули, что предложенные в проекте признаки не всегда свойственны даже официальному бракуПодробнее
 Кудрин дал будущему правительству два года на реформыКудрин дал будущему правительству два года на реформы
В своей статье для "Ъ" руководитель ЦСР подчеркнул, что с нынешней моделью госуправления "прорывы" невозможныПодробнее
МЧС исключило возможность обрушения дома в Мурманске после взрыва газаМЧС исключило возможность обрушения дома в Мурманске после взрыва газа
По словам спасателей, если бы ЧП случилось ночью, жертв могло бы быть гораздо большеПодробнее
 Трамп поздравил Путина с победой на выборахТрамп поздравил Путина с победой на выборах
Они обсудили возможность встречи на высшем уровнеПодробнее
 Три этажа жилого дома в Мурманске обрушились из-за взрыва газаТри этажа жилого дома в Мурманске обрушились из-за взрыва газа
Сведений о пострадавших пока нетПодробнее
 Основатель Telegram пообещал пользователям неприкосновенность их частной жизниОснователь Telegram пообещал пользователям неприкосновенность их частной жизни
Ранее Роскомнадзор пригрозил мессенжеру блокировкой, если тот не предоставит ФСБ ключи для расшифровки переписокПодробнее
 Ространснадзор предписал авиакомпаниям РФ приостановить полеты на Ан-148Ространснадзор предписал авиакомпаниям РФ приостановить полеты на Ан-148
По итогам проверки "Саратовских авиалиний" ведомство также ограничило сертификат эксплуатанта компанииПодробнее
 Telegram назвал невозможной передачу ФСБ ключей для расшифровки переписокTelegram назвал невозможной передачу ФСБ ключей для расшифровки переписок
Мессенджер, которому Роскомнадзор пригрозил блокировкой, считает своей обязанностью сохранять тайну переписки пользователейПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 20 марта5 фото
20 марта
Фотохроника 20 марта
Фотохроника 19 марта6 фото
19 марта
Фотохроника 19 марта
Лучшие фото недели10 фото
16 марта
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваВыброс газа на полигоне "Ядрово". ОбобщениеЭкономикаКиев вышел из программы экономического сотрудничества с РоссиейВ РоссииКудрин дал будущему правительству два года на реформыВ миреГлава компании Cambridge Analytica отстранен от должностиВ миреТрамп не послушал совета своих помощников насчет поздравления ПутинаВ миреРоссиянку задержали в Греции в связи с делом об убийстве журналистки на Мальте

Большинство обратившихся к медикам детей в Волоколамске отпущены домой

В региональном Минздраве сообщили об отсутствии прямой связи между недомоганиями детей и выбросом газа на полигоне "Ядрово" Подробнее

В МИД РФ не исключили срежисированности нападения на Юлию Скрипаль британскими властями

В МИД РФ не исключили срежисированности нападения на Юлию Скрипаль британскими властямиРеальные улики по "делу Скрипаля" могли исчезнуть, считают в министерстве Подробнее

Беспилотник США и самолет НАТО провели разведку у границ РФ на Балтике

"Ростех" подтвердил задержание экс-главы входящей в корпорацию "Нацимбио"

Военные саперы обезвредили гранату на одной из улиц Геленджика

Передачу ВМФ РФ патрульных ледоколов отложили из-за проблем с финансированием

Савченко обжаловала решение Рады об исключении ее из комитета по нацбезопасности

Правительство РФ утвердило новые ставки утильсбора на автомобили

Правительство РФ утвердило новые ставки утильсбора на автомобилиНовые коэффициенты вступят в силу с 1 апреля Подробнее

Законопроект о прямых платежах за коммуналку прошел второе чтение в Думе

Выброс газа на полигоне "Ядрово". Обобщение

Выброс газа на полигоне "Ядрово". ОбобщениеЖители Волоколамска в среду рассказали о резком запахе от полигона, в районной администрации говорят о госпитализации четырех детей Подробнее

Новые двигатели ракетоносцев Ту-160 позволят летать на тысячу километров дальше

На встречу по "делу Скрипаля" в МИД РФ придут более 140 дипломатов

Участвовать в брифинге отказались послы США и Великобритании Подробнее

Для экс-футболиста сборной Испании Хаби Алонсо потребовали пять лет тюрьмы

Футболист попал под следствие за неуплату налогов Подробнее

"Роснефть" с Eni завершили бурение первой скважины в Черном море и продолжат поиск

Двое сотрудников орского СИЗО отправлены в колонию за гибель заключенного

Власти Москвы передали РПЦ храм на Большой Ордынке

В центральную больницу Волоколамска обратились 50 детей из разных школ

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru