Матвиенко сделала Нарусовой замечание в связи с критикой в адрес Мединского

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Сенатор Людмила Нарусова обвинила министра культуры РФ Владимира Мединского в безнравственном поведении в ситуации, связанной с защитой его докторской диссертации. Министр не отреагировал, а глава Верхней палаты Валентина Матвиенко указала Нарусовой на недостойность подобных выступлений на "правительственном часе".

Владимир Мединский защитил свою докторскую диссертацию по истории в 2011 году. В 2016 году группа историков, связанных с сообществом "Диссернет", подала в Минобрнауки заявление, в котором потребовала лишить министра степени. Это заявление рассматривалось в течение года. В начале октября экспертный совет ВАК по истории рекомендовал заявление удовлетворить, однако 20 октября вышестоящая инстанция - президиум ВАК - с рекомендацией экспертного совета не согласилась и посчитала претензии к диссертации главы Минкультуры несостоятельными.

"Я уполномочена большим коллективом историков Академии наук, в которой я училась в аспирантуре, сказать, что ваша совершенно недостойная история с продлеванием вашей защиты диссертации не укладывается в понятие нравственности. Когда ученый совет из специалистов вас отклонил, вы, тем не менее, пошли в другой совет", - сказала Нарусова на заседании Совета Федерации во время "правительственного часа" с участием Мединского.

В этот момент спикер Совета Федерации прервала Нарусову, сказав, что "недостойно так выступать на заседании Совет

а Федерации".

"У нас на "правительственный час" либо в других форматах вносится конкретный вопрос, который мы обсуждаем на заседании Совета Федерации. И мне кажется, не очень хорошо, когда, пользуясь площадкой Совета Федерации, начинают ставить вопросы, которые не имеют отношения к повестке, к "правительственному часу". Если у кого-либо есть вопросы, их можно задать, не используя для пиара эту площадку, их можно выяснить", - сказала Матвиенко.

По ее словам, эта тема "уже обсуждалась три года во всех вариантах, в СМИ и так далее".

"Все ответы даны соответствующими органами, и использовать площадку для такого рода вопросов, мне кажется, это не совсем корректно", - сказала Матвиенко.

Мединский не отреагировал на выступление Нарусовой на заседании. После завершения "правительственного часа" на просьбу журналистов прокомментировать слова сенатора министр сказал, что не успевает пообщаться с прессой, поскольку спешит на встречу.