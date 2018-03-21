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Что произошло за день: среда, 21 марта

Отравление детей в Волоколамске и решение думского комитета по делу Слуцкого

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Несколько десятков детей почувствовали себя плохо в Волоколамске. Сначала появились сообщения о распыленном газовом балончике, но они не подтвердились. Районная администрация подтвердила, что в ночь на среду произошел выброс свалочного газа. К медикам в Волоколамском районе обратилось 57 детей, большинство были отпущены домой через несколько часов. На место приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев, он высказал идею отправить детей в места отдыха. Местные жители через суд требуют закрыть свалку, а прокуратура начинает проверку.

- Думская комиссия по этике не нашла нарушения Леонидом Слуцким поведенческих норм и сочла необоснованными и спланированными обвинения нескольких журналисток в приставаниях. РБК объявил, что отзовет журналистов всех редакций, работающих в Госдуме, в знак протеста.

- Российский МИД провел в Москве брифинг для зарубежных послов. На него не пришли представители Великобритании и США и не услышали заявлений внешнеполитического ведомства РФ о том, что от Москвы требуют объяснений, не предоставляя никакой информации. Посол РФ в Лондоне сравнил дело Скрипаля с отравлением Литвиненко. В Минобороны РФ напомнили, что формула "Новичка" и способ его изготовления давно находятся в открытом доступе.

- Тереза Мэй отвергла заявления о том, что у британской Консервативной партии существуют какие-либо связи с аналитической компанией Cambridge Analytica, подозреваемой в незаконном использовании пользовательских данных около 50 млн аккаунтов в Facebook для нужд предвыборной кампании Дональда Трампа. Совет директоров компании временно отстранил от должности гендиректора Александра Никса. Марк Цукерберг обсудит с подчиненными роль Facebook в скандале в пятницу.

- Семиклассница в Шадринске Курганской области обстреляла одноклассников из пневматического пистолета. Пострадало семь человек. Пистолет она взяла у отца дома.

- Кабинет министров Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы.

- Людмила Нарусова во время "правительственного часа" в Совфеде обвинила Владимира Мединского в безнравственном поведении в ситуации, связанной с защитой его докторской диссертации и получила замечание от Валентины Матвиенко, которая назвала подобное поведение недостойным.

- "Газпром" объявил о намерении подать иск в международный арбитраж в связи со штрафом Антимонопольного комитета Украины на сумму 172 млрд гривен ($6,6 млрд по текущему курсу).

- ЦБ РФ ввел временную администрацию в банке "Объединенный финансовый капитал" (ОФК банк), а также ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка. АСВ предварительно оценило страховые выплаты вкладчикам банка в 7,85 млрд рублей.

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