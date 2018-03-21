Военные саперы обезвредили гранату на одной из улиц Геленджика

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Осколочная граната обнаружена и обезврежена на одной из улиц курортного Геленджика в среду, сообщила пресс-служба горадминистрации.

"Около 10:00 по Москве в полицию поступило сообщение о подозрительном предмете по улице Херсонская, похожем на гранату. Полиция оцепила территорию вокруг. Позже сотрудник военкомата и определил, что подозрительный предмет, предположительно, является ручной осколочной гранатой Ф-1", - цитирует пресс-служба начальника управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций горадминистрации Александра Горбунова.

На место происшествия были вызваны саперы войсковой части Новороссийска, которые вывезли гранату для дальнейшей утилизации.