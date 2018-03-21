РБК отзовет думских журналистов после решения комиссии в отношении Слуцкого

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - РБК отзывает журналистов всех редакций, работающих в Госдуме, в знак несогласия с решением комиссии по этике в отношении главы думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого.

"С сегодняшнего дня РБК отзывает журналистов всех редакций (сайт, телеканал, газета, журнал), работающих над освещением деятельности Государственной думы. Это решение принято руководством медиахолдинга в знак несогласия с заключением комиссии Госдумы по этике, которая не нашла доказательств сексуальных домогательств к российским журналисткам со стороны главы думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого", - говорится в сообщении холдинга, поступившем в "Интерфакс".

В нем указывается, что "отказ от работы в Госдуме не отразится на оперативности и качестве информаций о ее деятельности - она продолжит в полном объеме публиковаться на РБК в интересах аудитории медиахолдинга".

"Этим решением комитет по этике, по сути, признал нормой возможность сексуальных домогательств к журналистам со стороны ньюсмейкеров. Мы не согласны с таким подходом и отказываемся считать нормальной позицию Думы по этому вопросу", - заявила соруководитель объединенной редакции РБК Елизавета Голикова, слова которой приводятся в сообщении.

Думская комиссия по этике на заседании в среду сочла необоснованными обвинения, которые выдвинули несколько журналисток, публично сообщивших о домогательствах Слуцкого.

"Комиссия не усматривает нарушения Леонидом Слуцким поведенческих норм", - сообщил журналистам по итогам заседания глава комиссии Отари Аршба.