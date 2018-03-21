Комиссия Госдумы по этике не усмотрела нарушения Слуцким поведенческих норм

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Думская комиссия по этике на заседании в среду сочла необоснованными и спланированными обвинения, которые несколько журналисток публично выдвинули против главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, сообщив о домогательствах с его стороны.

"Комиссия не усматривает нарушения Слуцким поведенческих норм", - сообщил журналистам глава комиссии Отари Аршба по итогам обсуждения в среду на ее заседании заявлений Дарьи Жук ("Дождь") и Фариды Рустамовой (Русская служба BBC), а также пояснения, представленного Слуцким.

"Члены комиссии обращают внимание на то, что заявительницы озвучили претензии к коллеге Слуцкому практически одновременно, в период выборов президента РФ, а также спустя значительное время (от года до трех лет) после якобы имевших место "инцидентов", - отмечается в решении.

Члены комиссии считают, что "сумма" изученных фактов "свидетельствует об избирательности, целенаправленности, а также спланированном характере действий заявительниц".

В решении также отмечается, что у комиссии нет "должного инструментария" для проверки подобного рода претензий, в том числе для проведения необходимых и предусмотренных законом экспертиз (в т.ч. аудиозаписей). "Комиссия не правомочна давать экспертные оценки аудиозаписям и иным, якобы имевшим место, фактам, указанным в обращениях заявительниц", - говорится в решении.

Жук и Рустамова приняли участие в закрытом заседании комиссии, но никаких комментариев журналистам по итогам обсуждения не дали. После того, как они покинули заседание, на него пришел Слуцкий. Свое решение комиссия принимала в отсутствие всех участников этой ситуации.

Заседание вызвало большой интерес у представителей отечественных и зарубежных СМИ.

Претензии к Слуцкому

Ранее стало известно, что комиссия Госдумы по этике обратилась к Слуцкому за объяснениями в связи с жалобами на домогательства с его стороны. Таких жалоб уже четыре, заявил "Интерфаксу" глава комиссии Отари Аршба: от журналисток Фариды Рустамовой, Дарьи Жук, Екатерины Котрикадзе и от Ксении Собчак. Ранее трое из обратившихся в комиссию, за исключением Собчак, сообщили о домогательствах со стороны Слуцкого в СМИ.

Сам депутат в соцсетях заявил, что "попытки сделать из Слуцкого русского Харви Вайнштейна больше всего похожи на дешевую, низкопробную провокацию". Позже, 8 марта, он в фейсбуке извинился перед женщинами, которых когда-либо обидел, и сказал, что произошло это не по злому умыслу.