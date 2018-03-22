Власти пресекли попытки украинских радикалов устроить 18 марта провокации в Крыму

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Сторонники запрещенного в России меджлиса 18 марта пытались надавить на избирателей и устроить провокации в Крыму, сообщил газете "Известия" глава Республики Крым Сергей Аксенов.

"Выборы прошли спокойно и организованно. Правоохранительные органы надежно обеспечивали безопасность избирательного процесса. Грубых нарушений не было, жалоб от избирателей не поступало. Как вы знаете, были сообщения о минировании, которые оказались ложными, были попытки давления сторонников запрещенного меджлиса на избирателей из числа крымских татар. Люди сообщили об этом в полицию, сейчас правоохранительные органы разбираются с этой ситуацией", - приводит в четверг издание слова Аксенова.

Киев не в первый раз пытается использовать крымско-татарский фактор, чтобы дестабилизировать ситуацию на полуострове. Однако за четыре года Крыма в "российской гавани" грамотная политика в отношении коренного народа региона поменяла позицию большинства крымских татар, говорится в публикации.

Как сообщил депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслам Бальбек, в украинские времена в Крыму около 60 тыс. крымских татар участвовали в различных голосованиях, а 18 марта минимум 81 тыс. представителей этого народа пришла на участки, пишут "Известия".