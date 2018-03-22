Примгидромет предупредил о возможном дефиците воды в нескольких районах Приморья

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Синоптики прогнозируют дефицит воды в южных и западных районах Приморья, а центральная часть края может столкнуться с паводками, считают синоптики Примгидромета.

"В течение зимы распределение осадков в Приморье было неравномерным, неоднородным. На западе мало, в восточных районах - больше. С одной стороны избыток влаги, а с другой - предпосылки засухи. В крае это бывает редко, но такой выпал год", - сообщил журналистам в четверг начальник Примгидромета Борис Кубай.

Дефицит воды, по его словам, может возникнуть в южных и западных районах края.

"В Хасанском и Пограничном, Октябрьском, Хорольском районах снегозапасы гораздо меньше обычного, водность рек пониженная, 30-70% от нормы, там могут быть проблемы", - отметил глава Примгидромета.

Также он отметил, что Артемовское водохранилище, снабжающее Владивосток водой, заполнено на 75%, что обеспечит город до августа.

По прогнозу специалистов, весеннее половодье в крае ожидается близким к среднемноголетним показателям. Однако ситуацию могут осложнить дожди.

"Если в Приморье в мае пойдет дождь, он может значительно усилить половодье. Его максимальные уровни могут достигнуть критических отметок выхода воды на пойму, создать угрозу подтопления дорог и хозяйственных объектов", - уточнил Кубай.

По его словам, этой весной паводковая обстановка может осложниться в центральных районах края: Спасском, Черниговском, Чугуевском, Кировском, Яковлевском, Михайловском, Красноармейском и Дальнереченском.