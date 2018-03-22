В Москве задержали экс-депутата Госдумы Вадима Варшавского

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Подозреваемый в хищении 2,5 млрд рублей экс-депутат Госдумы Вадим Варшавский задержан в Москве.

"Задержан подозреваемый в хищении свыше 2,5 млрд рублей, принадлежащих коммерческому банку. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - сообщила "Интерфаксу" в четверг официальный представитель МВД Ирина Волк.

В свою очередь, информированный источник пояснил "Интерфаксу", что речь идет об экс-депутате Госдумы Варшавском, подозреваемом в хищении денег из банка "Петрокоммерц".

По данным МВД, задержанный совместно с соучастниками разработал план хищения денег. "Между предприятием, владельцем которого являлся задержанный, и банком был заключен кредитный договор, обязательства по которому подозреваемый не выполнил, а деньги присвоил", - сказала Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество).

Между тем "Единая Россия" приостановила членство Варшавского в партии. "В соответствии с Уставом партии "Единая Россия" сегодня на заседании местного политсовета района Хамовники (г. Москва) было принято решение о приостановлении членства в партии Варшавского", - сообщила пресс-служба партии.

"Петрокоммерц" в 2015 году был присоединен к банку "Открытие".

В декабре 2016 года газета "Коммерсантъ" сообщала об обыске в загородном доме и офисах Варшавского. Издание писало со ссылкой на материалы дела, что в 2012 году Златоустовский металлургический завод, собственником которого на тот момент был Варшавский, получил средства от "Петрокоммерца" в виде кредита, при этом организацией были представлены "заведомо ложные и недостоверные сведения", а средства банку возвращены так и не были.