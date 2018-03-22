Экс-депутату Госдумы Варшавскому предъявили обвинение в хищении 2,5 млрд рублей

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU -Тверской суд Москвы в ближайшее время приступит к рассмотрению ходатайства следствия о заключении под стражу экс-депутата Госдумы Вадима Варшавского, задержанного по делу о хищении 2,5 млрд рублей задержан в Москве.

"Материалы об избрании в отношении обвиняемого Варшавского меры пресечения в виде ареста, поступили в суд", - сообщила "Интерфаксу" в четверг пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

Она уточнила, что судебное заседание начнется после доставки задержанного в суд.

Варшавский обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере), наказание по которому предусматривает до 10 лет заключения.

Бывший депутат, как считает следствие, похитил 2,5 млрд рублей, принадлежащих банку "Петрокоммерц".

По данным МВД, задержанный совместно с соучастниками разработал план хищения денег.

"Между предприятием, владельцем которого являлся задержанный, и банком был заключен кредитный договор, обязательства по которому подозреваемый не выполнил, а деньги присвоил", - сказала ранее представитель МВД Ирина Волк.