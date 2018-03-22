В России

Посол РФ опроверг наличие связей у российских дипломатов с Cambrigde Analytica

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Российские дипломаты в Великобритании никогда не контактировали с представителями компании Cambridge Analytica, заявил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.

"У нас не было никаких контактов с Cambridge Analytica", - сказал Яковенко на брифинге в Лондоне (перевод телеканала "Россия-24").

Ранее в западных СМИ появилась информации о связи данной фирмы с вмешательством в выборы в США.

Отвечая на вопрос о фотографии, на которой он запечатлен рядом с директором этой фирмы, посол сказал, что снимок был сделан на неформальном мероприятии. "Единственный раз я действительно встречался с этим господином в Виндзорском клубе. Это клуб игры в поло", - сказал Яковенко.

Как стало известно в минувшие выходные, Cambridge Analytica хранила и анализировала данные более чем о 51 млн граждан, имеющих страницы в Facebook, в большинстве случаев - без их ведома и согласия. Есть подозрения, что эти данные могли быть использованы в ходе президентской кампании 2016 года в США. Кроме того, персональные данные все еще могут оставаться в распоряжении Cambridge Analytica.

И Facebook, и Cambridge Analytica отрицали использование пользовательских данных в предвыборной кампании президента США Дональда Трампа. Однако в распоряжении британского телеканала Channel 4 оказалась запись разговора гендиректора Cambridge Analytica Александра Никса, в котором он, в частности, заявил, что "вся стратегия (кампании - ИФ) строилась на наших данных". Кроме того, CEO делился воспоминаниями о том, как его компания прибегала к взяткам и услугам проституток, чтобы манипулировать политиками. Cambridge Analytica во вторник временно отстранила Никса от работы.

Теги: Великобритания, МИД РФ, Cambridge Analytica
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