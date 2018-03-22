Экс-глава "Нацимбио" отправлен под домашний арест за хищение 10 млн рублей

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Гагаринский суд Москвы в четверг заключил под домашний арест бывшего руководителя Национальной иммунобиологической компании ("Нацимбио", входит в "Ростех") Николая Семенова, подозреваемого в растрате 10 млн рублей.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Семенова меры пресечения в виде домашнего ареста на два месяца", - сообщили "Интерфаксу" в суде в четверг. Домашний арест экс-руководитель компании будет отбывать в Красногорске, как минимум, до 20 мая включительно.

Семенову инкриминируется ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, совершенные в особо крупном размере). Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Следствие вменяет ему хищение 10 млн рублей бюджетных средств, выделенных "Нацимбио". "У следствия есть сведения о совершении Семеновым других аналогичных преступлений", - сказал в ходе заседания в суде следователь.

По его словам, Семенов страдает тяжелыми заболеваниями, поэтому может содержаться под домашним арестом.

Сам Семенов поддержал ходатайство следователя.

"Нацимбио" занимается поставками лекарственных препаратов и продукции медицинского назначения. В прошлом году сообщалось, что "Нацимбио" поставляет по государственным контрактам с Минздравом отечественные вакцины, которые входят в национальный календарь профилактических прививок. Всего поставляется 17 наименований вакцин, из которых 14 - полностью российского производства.