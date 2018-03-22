Глава антимонопольной службы Дагестана задержан по делу о взятке

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Глава управления антимонопольной службы по Дагестану Кубасай Кубасаев стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в виде денег, часов и ружья на сумму 3 млн рублей, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя управления антимонопольной службы РФ по республике Дагестан Кубасая Кубасаева. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки)", - сказала Петренко в четверг "Интерфаксу".

Она отметила, что Кубасаев задержан, ему предъявлено обвинение, следствие будет ходатайствовать перед судом о его аресте и проверит причастность к другим коррупционным преступлениям.

По версии следствия, в период с 2013 по 2015 год Кубасаев получил от директора ГКУ Дагестана "Дирекция единого государственного заказчика - застройщика" Шамиля Кадиева взятки в виде денег, имущества (швейцарские часы и охотничье ружье) на общую сумму более 3 млн рублей.

Проверки в Дагестане

В начале 2018 года в Дагестан прибыла спецкомиссия представителей прокуратуры, МВД и ФСБ для проверки соблюдения законности в республике. Была проведена антикоррупционная операция, по итогам которой были задержаны высокопоставленные чиновники.

5 февраля были арестованы экс-председатель правительства Дагестана, двое его заместителей, а также бывший министр образования и науки. Бывшим чиновникам предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств, выделенных на социальную сферу и инвестиционную программу региона, в результате чего бюджету Дагестана был нанесен ущерб на сумму 107,8 млн рублей. Кроме того, объявлен в розыск врио министра ЖКХ и архитектуры Ибрагим Казибеков.

Всего, по словам врио главы республики Владимира Васильева, около сотни руководителей в Дагестане уличены в различных нарушениях.