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На жителей Магадана завели дело за оскорбление мэра в WhatsApp

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Полиция изъяла мобильные телефоны у нескольких жителей Магадана в рамках расследования дела об оскорблении главы областного центра.

"По поручению следователя на основании судебного решения сотрудниками полиции у ряда жителей областного центра проведены выемки сотовых телефонов", - сообщается в пятницу на сайте следственного управления СКР Магаданской области.

Следствие полагает, что с этих телефонов могли быть размещены оскорбительные высказывания в адрес мэра.

Отмечается, что в телефонах исследуется только оскорбительные выражения, размещенные в группах программы WhatsApp, другая информация не анализируется.

Позже следствие примет решение: признать телефоны вещественными доказательствами или вернуть владельцам.

Дело по факту оскорблению мэра возбуждено 13 февраля 2018 года по статье ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

Теги: Магадан, WhatsApp
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