Туристический автобус из Минска попал в аварию в Псковской области

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Легковой автомобиль и ехавший из Минска рейсовый автобус столкнулись утром в пятницу в Стругокрасненском районе Псковской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального УМВД.

По ее данным, в 4:25 по московскому времени на 222-м км автодороги Санкт-Петербург - Невель в районе деревни Лудони автомобиль ВАЗ-2107 столкнулся с автобусом "Мерседес", который следовал по маршруту Минск - Санкт-Петербург.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир ВАЗа и 11 пассажиров автобуса, у них ушибы. Все, кроме одной пострадавшей, доставлены в областную больницу, отметили в пресс-службе. Всего в автобусе находилось 49 пассажиров. На месте работают следственная группа полиции, МЧС и ГИБДД.

Белорусские дипломаты отслеживают ситуацию с дорожно-транспортным происшествием в Псковской области. "По имеющейся информации, погибших в ДТП в Псковской области с туристическим автобусом из Беларуси нет. 10 пострадавших доставлены в лечебные учреждения", - сообщило посольство в твиттере.