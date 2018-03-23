После автобусной аварии в Псковской области госпитализирован 21 человек

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Двое пострадавших в аварии с участием автобуса в Стругокрасненском районе Псковской области находятся в тяжелом состоянии, всего в медучреждения доставлен 21 человек, в том числе 10 детей, сообщает пресс-служба правительства региона.

"21 человек доставлен в стационары: одиннадцать в Псковскую областную клиническую больницу и десять - в детскую. Двое взрослых участников аварии находятся в тяжелом состоянии", - цитирует в пятницу пресс-служба председателя комитета по здравоохранению и фармации региона Игоря Потапова.

Для транспортировки пострадавших были организованы пять бригад "Скорой помощи" из Пскова и близлежащих районов.

Как сообщалось, в 4.25 мск на 222-м км автодороги Петербург - Невель в районе деревни Лудони Псковской области автомобиль ВАЗ-2107 столкнулся с рейсовым автобусом "Мерседес", который следовал по маршруту Минск - Петербург. Всего в автобусе находилось 49 пассажиров.

По данным посольства Белоруссии, в результате аварии госпитализированы 11 белорусов, в том числе двое детей. Автобус был туристическим, сообщила белорусская дипмиссия.