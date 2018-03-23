Госдума запретила размещать рекламу на платежках за ЖКХ

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Госдума в пятницу приняла в редакции согласительной комиссии закон о запрете размещения рекламы на платежках за ЖКХ, в том числе на их оборотной стороне.

23 ноября 2017 года этот закон был принят Госдумой, однако спустя шесть дней, 29 ноября, отклонен Советом Федерации. В связи с этим 14 февраля 2018 года была создана согласительная комиссия, которая подготовила обновленную редакцию закона. Ее и одобрила Дума в пятницу 23 марта.

В результате работы согласительной комиссии депутаты и сенаторы согласились запретить рекламу на платежках ЖКХ, за исключением социальной рекламы. То есть запрет будет распространяться только на коммерческую рекламу.

Члены согласительной комиссии также договорились о сохранении возможности размещения на платежках справочно-информационных материалов.