Госдума приняла закон о прямых расчетах в ЖКХ

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в пятницу приняла в окончательном, третьем, чтении закон, который позволяет потребителям заключать прямые договоры на оказание коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями (РСО), минуя управляющие компании (УК).

Принятый закон предусматривает, что собственники многоквартирных домов на общем собрании могут принять решение о заключении прямых договоров с РСО на поставку холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления, вывоз мусора.

"Речь идет именно о прямом договоре. Из этой цепочки выводится управляющая организация, и напрямую идет контакт с конечным потребителем. У нас газоснабжение, электроснабжение уже давно по всей стране работают по этой схеме, и, при прочих равных условиях, у них более высокая собираемость", - заявила в ходе выступления в Госдуме автор законопроекта, глава комитета по ЖКХ Галина Хованская.

В новой модели отношений предполагается также, что РСО могут в одностороннем порядке расторгать договоры с УК в том случае, если будет присутствовать задолженность по оплате в размере, равном или превышающем две среднемесячные величины обязательств по оплате услуг.

Во избежание появления и защиты граждан от "двойных" квитанций о заключении (расторжении) такого договора об изменениях уведомляется орган государственного жилищного надзора.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, при этом ряд норм будет вводиться в действие поэтапно.