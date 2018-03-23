Концерн "Калашников" опроверг наличие связей с производителем АК-47 в США

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Концерн "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех") заявил, что он не ведет бизнес с предприятием Kalashnikov USA и с другими американскими компаниями.

"На сегодняшний день концерн "Калашников" не ведет бизнес и не сотрудничает ни с Kalashnikov USA, ни с какими-либо другими американскими компаниями", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе концерна.

Так в концерне прокомментировали сообщение агентства Bloomberg о том, что американские прокуроры начали расследование в отношении завода во Флориде, производящего автоматы Калашникова АК-47. По информации агентства, руководство завода "имеет связи с главными союзниками российского президента Владимира Путина".

"С момента введения санкций никто из акционеров и руководителей предприятия не аффилирован с иностранными компаниями, которые упомянуты в материале агентства "Блумберг". Деятельность концерна осуществляется исключительно в правовом поле согласно законодательству Российской Федерации", - сказали в пресс-службе концерна "Калашников".

По данным Bloomberg, офис прокурора США в Майами ищет записи, связанные с запросом Kalashnikov USA от 2015 года на налоговые льготы, на уровне штата и местные. Кроме того, федеральные прокуроры расследуют коммерческую деятельность RWC (Russian weapons company - ИФ) Group LLC, которая владеет заводом Kalashnikov USA в Помпано-Бич, сообщил агентству источник.

"Калашников" находится под санкциями США с 2014 года. До введения ограничений концерн поставлял в США, в частности, гражданское оружие.

"Потеря рынка США для нас - неприятная история. В Америке наше оружие любят. Надеюсь, когда-нибудь туда вернемся. Я знаю, что и американцы этого очень ждут. Из-за санкций для нас закрылись рынки гражданского оружия США и Европы, но мы смогли найти новые рынки - Азия, Африка, Латинская Америка", - сказал глава концерна "Калашников" Алексей Криворучко "Интерфаксу" в сентябре 2016 года.