Концерн "Калашников" опроверг наличие связей с производителем АК-47 в США

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Концерн "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех") заявил, что он не ведет бизнес с предприятием Kalashnikov USA и с другими американскими компаниями.
"На сегодняшний день концерн "Калашников" не ведет бизнес и не сотрудничает ни с Kalashnikov USA, ни с какими-либо другими американскими компаниями", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе концерна.
Так в концерне прокомментировали сообщение агентства Bloomberg о том, что американские прокуроры начали расследование в отношении завода во Флориде, производящего автоматы Калашникова АК-47. По информации агентства, руководство завода "имеет связи с главными союзниками российского президента Владимира Путина".
"С момента введения санкций никто из акционеров и руководителей предприятия не аффилирован с иностранными компаниями, которые упомянуты в материале агентства "Блумберг". Деятельность концерна осуществляется исключительно в правовом поле согласно законодательству Российской Федерации", - сказали в пресс-службе концерна "Калашников".
По данным Bloomberg, офис прокурора США в Майами ищет записи, связанные с запросом Kalashnikov USA от 2015 года на налоговые льготы, на уровне штата и местные. Кроме того, федеральные прокуроры расследуют коммерческую деятельность RWC (Russian weapons company - ИФ) Group LLC, которая владеет заводом Kalashnikov USA в Помпано-Бич, сообщил агентству источник.
"Калашников" находится под санкциями США с 2014 года. До введения ограничений концерн поставлял в США, в частности, гражданское оружие.
"Потеря рынка США для нас - неприятная история. В Америке наше оружие любят. Надеюсь, когда-нибудь туда вернемся. Я знаю, что и американцы этого очень ждут. Из-за санкций для нас закрылись рынки гражданского оружия США и Европы, но мы смогли найти новые рынки - Азия, Африка, Латинская Америка", - сказал глава концерна "Калашников" Алексей Криворучко "Интерфаксу" в сентябре 2016 года.
В финансовой отчетности компании по МСФО за первое полугодие 2017 года говорилось, что в отношении концерна "Калашников" действуют санкции, направленные на блокирование имущества и долей в имуществе, расположенного на территории США, а также запрет всем физическим лицам - гражданам США и всем юридическим лицам, учрежденным в соответствии с законодательством США, включая иностранные филиалы таких организаций. Кроме того, существует запрет всем лицам на территории США предоставлять, экспортировать или реэкспортировать, напрямую или не напрямую, средства, товары, услуги российским организациям. Также введены ограничения на продажу в Россию продукции военного и двойного назначения.