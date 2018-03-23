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Во Владимирской области завели дело после жестокого избиения школьника сверстниками

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Следователи в Покрове (Владимирская область) возбудили уголовное дело по факту избиения подростками 13-летнего школьника, сообщает СК РФ.

Дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" заведено по результатам ранее проведенной проверки.

22 марта в интернете появилось видео, снятое на камеру телефона, на котором несколько подростков избивают своего сверстника ногами по голове и телу. За кадром слышны комментарии других школьников.

Как выяснили следователи, инцидент произошел вечером 20 марта. В этот же день бабушка пострадавшего 13-летнего мальчика, обучающегося в школе по индивидуальной программе, обратилась в полицию. После проверки, проведенной ОВД, материалы были переданы в Следственный комитет.

В миреВо Владимирской области начали проверку после жестокого избиения школьникаЧитать подробнее

Пострадавший в настоящее время проходит лечение в стационаре.

По информации СУ СКР по Владимирской области, у школьника, являющегося инвалидом детства, диагностированы сотрясение головного мозга, черепно-мозговая травма, несколько переломов костей, многочисленные гематомы лица и тела, ушибы.

По предварительной оценке следствия, наиболее активную роль в произошедшем принимали пятеро несовершеннолетних подростков в возрасте от 13 до 15 лет, а также 18-летний юноша.

"Степень и роль каждого из участников совершенного преступления устанавливается более детально, после чего будут приняты решения по определению их процессуального статуса", - говорится в сообщении.

Теги: Владимирская область
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