Оставшуюся часть телебашни в центре Екатеринбурга демонтируют без взрыва

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Недостроенную телебашню в центре Екатеринбурга, основную часть которой снесли в субботу утром с помощью подрыва, демонтируют механическим способом, сообщил агентству "Интерфакс" начальник отдела безопасности подрядной организации, производившей снос - "Р.В.С." Михаил Емельяненко.

"Оставшуюся часть будем демонтировать механическим способом (то есть разбирать вручную - ИФ)", - отметил собеседник агентства.

Заместитель начальника управления общественных связей "Уральской горно-металлургической компания" (УГМК) Нина Пелевина уточнила агентству, что произошло, как и планировалось, два взрыва с интервалом в несколько секунд, поэтому многие приняли его за один.

"Все прошло в штатном режиме", - отметила она.

Около территории башни все еще не снято заграждение, остаются местные жители, но большинство уже разошлись.

Как сообщалось, основная часть башни была снесена в субботу утром. Вначале прозвучала сирена, раздался первый взрыв, башня завалилась на бок и упала. На месте было огромное облако пыли, скрывающее оставшуюся часть, но минут через десять пыль улеглась.

На месте снесенной телебашни УГМК построит многофункциональную ледовую арену.

Тема демонтажа телебашни вызвала в Екатеринбурге большой общественный резонанс и споры. Были как сторонники, так и противники сноса.

Строительство телебашни началось в 1983 году, высота башни должна была составить 361 метр. Предполагалось, что телерадиосигналом будет охвачен весь город и Свердловская область. Строительство активно велось несколько лет, но в 1991 году из-за перебоев с финансированием было заморожено. Высота телебашни достигла почти 220 метров. Авторы разных проектов предлагали устроить в здании бизнес-офисы, спортивный и научно-просветительский центры, ЗАГС, аттракционы, кинотеатр, площадку для выставок, храм, однако ни одна из идей так и не была реализована.