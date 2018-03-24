В центре Екатеринбурга снесли часть 220-метровой телебашни

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Основная часть недостроенной телебашни в центре Екатеринбурга снесена, передает корреспондент "Интерфакса". Прозвучала громкая сирена, раздался взрыв, башня завалилась на бок и упала. Сейчас на месте наблюдается огромное облако пыли, в котором не видно оставшуюся от телебашни часть.
Толпа местных жителей собралась недалеко от недостроенной телебашни в центре Екатеринбурга, которая была самым высоким сооружением в городе, чтобы посмотреть, как ее будут сносить. Как передает корреспондент агентства "Интерфакс", некоторые пришли целыми семьями.
Как сообщили "Интерфаксу" в подрядной компании "Р.В.С.", которая проводит работы по сносу, демонтируют башню методом направленного разрушения в два этапа: сначала упадет одна часть башни, потом вторая.
Как сообщалось, телебашню сносит Уральская горно-металлургическая компания (УГМК). На этом месте будет построена многофункциональная ледовая арена.
Тема демонтажа телебашни вызвала в Екатеринбурге большой общественный резонанс и споры. Есть как сторонники, так и противники сноса.
Так, в пятницу рано утром трое молодых людей забрались на недостроенную телебашню и планировали оставаться там до сноса и требовали провести референдум по вопросу о демонтаже башни, но через несколько часов замерзли и спустились вниз.
Строительство телебашни началось в 1983 году, высота башни должна была составить 361 метр. Предполагалось, что телерадиосигналом будет охвачен весь город и Свердловская область. Строительство активно велось несколько лет, но в 1991 году из-за перебоев с финансированием было заморожено.
Недостроенная башня, высота которой достигла почти 220 метров, была самым высоким сооружением в Екатеринбурге. Авторы разных проектов предлагали устроить в здании бизнес-офисы, спортивный и научно-просветительский центры, ЗАГС, аттракционы, кинотеатр, площадку для выставок, храм, однако ни одна из идей так и не была реализована.