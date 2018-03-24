Лавина сошла на автостоянку на поляне Азау в Приэльбрусье

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Часть автомобильной стоянки на поляне Азау в Приэльбрусье накрыло лавиной, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарии в субботу.

"В 09:20 поступило сообщение о том, что в Эльбрусском районе на автомобильную стоянку на поляне Азау самопроизвольно сошла лавина", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что объекты инфраструктуры и социально значимые объекты не пострадали. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. На место происшествия выдвинулись спасатели, в том числе из Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО).

В свою очередь оперативный дежурный ЭВПСО сообщил агентству "Интерфакс", что пока неизвестно, есть ли в машинах, оказавшихся под снегом, люди, и сколько автомобилей накрыло лавиной.

"Лавина влажная, шла медленно, часть машин сдвинула, часть разбросала, но сколько-то погребено под снегом. Сейчас спасатели раскапывают, ведут опрос людей. Под сошедшей лавиной примерно половина стоянки", - сказал оперативный дежурный.

В свою очередь руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по КБР Кантемир Беров сообщил агентству, что под лавиной, по предварительным данным, оказалось 15 машин.

"По результатам опроса людей пропавших не выявлено, так что, предполагаем, что погибших и пострадавших от этой лавины нет", - сказал Беров.