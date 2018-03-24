Паромы возобновили движение в Керченском проливе после простоя из-за тумана

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Керченская паромная переправа и аэропорт "Симферополь" - основные транспортные артерии между полуостровом Крым и остальной частью России - восстановили нормальную работу в субботу днем после задержек из-за густого тумана.

"Работа переправы возобновлена и осуществляется по фактическим погодным условиям", - сообщил ее оператор - компания "Морская дирекция" около часа дня.

Паромы, которые перевозят через Керченский пролив пассажиров и автомобили, прекратили движение около 9:20 по московскому времени из-за плохой видимости. Также туман задержал прилет в Крым одного рейса из Сочи и четырех - из Москвы.

Ситуация в крымской воздушной гавани начала стабилизироваться раньше, чем на переправе: в районе полудня. Все запаздывающие самолеты уже совершили посадку в аэропорту "Симферополь", свидетельствует его онлайн-табло.