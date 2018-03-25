Четверо детей погибли при пожаре в торговом комплексе в Кемерово

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Четверо детей погибли на пожаре в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" в центре Кемерово, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах города.

"Тела детей обнаружены в одном из залов кинотеатра", - сказал источник.

Проводится эвакуация, на месте работают все службы города.

Предположительно, очаг возгорания находился в одном из кинозалов, сообщил агентству первый замгубернатора Кемеровской области Владимир Чернов, находящийся на месте происшествия.

Как передает корреспондент "Интерфакса", на ликвидации пожара в торгово-развлекательном центре работают более десяти единиц техники. По словам источника в экстренных службах, из горящего торгового центра эвакуировано более 200 человек. Сейчас горит весь третий этаж торгового центра, площадь пожара составляет около 450 кв. метров. Полиция пытается оттеснить от здания столпившихся зевак.

С социальных сетях очевидцы распространяют видео, на котором человек выпрыгивает из окна горящего знания, спасаясь от огня.