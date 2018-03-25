В результате пожара в торговом центре в Кемерово пострадали семь человек

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Согласно последним данным, семь пострадавших в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово обратились за медицинской помощью. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник на месте происшествия. Один из пострадавших выпал с третьего этажа, пытаясь спастись. Его состояние пока неизвестно.

Во время пожара в одном из помещений торгового центра взорвался газовый баллон. В данный момент огонь распространился на крышу здания, она горит открытым огнем.

Ранее сообщалось, что жертвами пожара стали четверо детей. Их тела были обнаружены в зале кинотеатра. По предварительным данным, именно в кинозале находился очаг возгорания. По словам очевидцев, пожарная сигнализация не сработала, людей из кинотеатра выводили контролеры.

По словам источника в экстренных службах, из горящего торгового центра эвакуировано примерно 250 человек. На месте работает более 10 бригад скорой помощи.

Горит весь третий этаж торгового центра, площадь пожара составляет около 450 кв. метров. В пресс-службе ГУ МЧС агентству сообщили, что на месте работает 60 человек и 13 единиц техники.