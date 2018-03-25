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Американские самолеты провели разведку у побережья Крыма и Краснодарского края

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon в воскресенье совершили новые разведывательные полеты у Черноморского побережья России, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, дальний американский беспилотник с бортовым номером 10-2043, вылетевший в воскресенье с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, днем в течение нескольких часов курсировал от самой западной оконечности Крыма вдоль его юго-западного и южного побережья, а также побережья Краснодарского края вплоть до Сочи. Беспилотник совершил не менее шести пролетов по этому маршруту с запада на восток и обратно. Полет выполнялся на высоте 16 тыс. метров и скорости около 600 км в час. Временами американский беспилотник приближался к берегам Крыма (в районе Севастополя, Алупки и Сочи) и Краснодарского края (в районе Туапсе) на расстояние около 40 км.

Перед этим в воскресенье утром этот же беспилотник ВВС США провел второй за последние двое суток многочасовой полет вдоль линии разграничения в Донбассе, в ходе которого он приближался на расстояние приблизительно от 40 до 60 км к граничащим с Луганской областью Украины районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России. В тот момент, как и в ходе предыдущих полетов, он находился над Новопсковским районом Луганской области.

В воскресенье днем морской разведчик ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 169011, вылетевший с Сицилии, также совершил многочасовой полет вблизи морских границ Крыма. Он выполнял задание сначала к западу от Севастополя над международными водами Черного моря, а затем у западной оконечности Крыма на высоте 8,6 тыс метров.

Теги: Крым, Краснодарский край
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