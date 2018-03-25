Число жертв пожара в ТЦ в Кемерово увеличилось до 15

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Пожарные нашли у входа в кинозал в горящем торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове тела 8 погибших, сообщил агентству "Интерфакс" источник в экстренных службах.

"Пожарным удалось войти в кинозал, прямо у входа найдено 8 тел погибших", - сказал источник.

Ранее сообщалось, что в пожаре погибли семь человек.

Пожар в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" в центре Кемерово начался во второй половине дня в воскресенье. Через несколько часов он был локализован на площади 1200 кв. метров. Произошло обрушение кровли на площади 600 кв. метров.

В результате пожара 30 человек госпитализированы, еще 35 числились пропавшими без вести. Глава МЧС России Владимир Пучков вылетел в Кемерово, чтобы на месте проконтролировать работы по ликвидации последствий пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" и оказание помощи пострадавшим, сообщили в пресс-службе министерства.