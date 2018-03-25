Количество погибших при пожаре в кемеровском ТЦ возросло до 22 человек

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Пожар в торговом центре в Кемерово унес жизни по меньшей мере 22 человек, сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи города.

Он сообщил, что в больницах Кемерово находятся 37 пострадавших.

Ранее источник "Интерфакса" сообщал о 15 погибших.

Другой источник в оперативном штабе на месте ЧС сообщил, что экстренные службы и правоохранители города пытаются установить местонахождение еще нескольких десятков человек.

"Пока не установлено, где именно находились в момент пожара порядка 70 человек", - сказал источник.

Пожар в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" в центре Кемерово начался во второй половине дня в воскресенье. Через несколько часов он был локализован на площади 1200 кв. метров. Произошло обрушение кровли на площади 600 кв. метров.

Глава МЧС России Владимир Пучков вылетел в Кемерово, чтобы на месте проконтролировать работы по ликвидации последствий пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" и оказание помощи пострадавшим, сообщили в пресс-службе министерства.