Из Восточной Гуты начался вывод боевиков группировки "Фейлак Ар-Рахман"

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Почти 1 тыс. боевиков группировки "Фейлак Ар-Рахман" и членов их семей выведены из Восточной Гуты, сообщили в Минобороны РФ.

"Под контролем центра по примирению враждующих сторон по предоставленному властями Сирийской Арабской Республики гуманитарному коридору начат вывод боевиков группировки "Фейлак Ар-Рахман" и членов их семей из населенного пункта Арбил в Восочной Гуте", - сказал в воскресенье начальник российского центра генерал-маойор Юрий Евтушенко.

"К исходу минувшего дня анклав покинули 998 боевиков и членов их семей. Все они доставлены в населенный пункт Калъат аль-Мудик зоны деэскалации "Идлиб", - заявил он.

"Операция по выводу боевиков группировки "Фейлак Ар-Рахман" продолжается", - сказал генерал.

Ю.Евтушенко заявил: "Успешная двухдневная операция по выводу боевиков группировки "Ахрар Аш-Шам" и членов их семей из населенного пункта Хараста-эль-Басаль в зону деэскалации "Идлиб" предопределила перспективность предпринимаемых усилий по склонению оставшихся в анклаве незаконных вооруженных формирований к разоружению и прекращению боевых действий".

Накануне генерал сообщил, что центр по примирению провел двухдневную операцию по выводу боевиков группировки "Ахрар Аш-Шам" и членов их семей из Восточной Гуты.

"Анклав покинуло 4979 боевиков и членов их семей. Все они доставлены в населенный пункт Калъат Аль-Мудик зоны деэскалации "Идлиб"", - сообщил накануне Евтушенко.