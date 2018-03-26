Более 560 га леса загорелось в Забайкалье

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В Забайкальском крае по данным на утро понедельника действует пять лесных пожаров на общей площади 565 га в Александрово-Заводском, Акшинском, Кыринском районах, сообщает пресс-служба регионального Минприроды.

"Ликвидирован один пожар в Читинском районе на общей площади 55 га", - говорится в сообщении.

В ликвидации пожаров принимают участие 107 человек, задействовано 23 единицы техники.

В Забайкалье открыт пожароопасный сезон на территории Кыринского, Калганского, Александрово-Заводского, Борзинского и Акшинского районов.