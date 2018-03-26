Более двух сотен жилых домов подтоплены талыми водами в Алтайском крае

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В Алтайском крае, где из-за обильных снегопадов и дождей началось активное снеготаяние, ухудшилась паводковая ситуация, сообщили в понедельник агентству "Интерфакс" в главном управлении МЧС РФ по региону.

"Подтоплено 664 приусадебных участка и 206 жилых домов в семи населенных пунктах Краснощековского, Третьяковского и Чарышского районах", - сказали в ведомстве.Там отметили, что в ликвидации последствий принимают участие 452 человека и 138 единиц техники.

По данным властей региона, из-за начавшегося несколько дней назад обильного снеготаяния в населенных пунктах некоторых районов произошло подтопление отдельных участков.

"Ситуация, требующая особого внимания, сложилась в Чарышском и Краснощековском районах. Частичному подтоплению подвержены три села: Усть-Козлуха, Маралиха и Карпово. В Усть-Козлухе обстановка нормализуется, вода уходит. В селах Маралиха и Карпово ситуация сохраняется по-прежнему сложная: подтоплено более половины жилых построек, хозяйственные постройки, дороги затоплены, частично разрушены подъезды к мостам, размыты улицы - предстоит большая работа по восстановлению этих объектов", - говорится в сообщении пресс-центра правительства региона.

В связи с ухудшением паводковой ситуации в Краснощековский район прибыла группировка спасателей из Новосибирской области - 100 человек и около 30 единиц техники. Оказывается помощь людям по спасению животных, по переносу ценных вещей, поднятию их в безопасные места.

От паводковых вод пострадали жители ряда других территорий Алтайского края, в том числе Змеиногорского, Петропавловского районов, где подтоплены 10-15 домов, а также ряд приусадебных участков.

После осмотра русла рек Чарыш и Ануй будут приняты решения о проведении работ по ликвидации ледовых заторов.