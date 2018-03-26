Законопроект о цифровой экономике внесен в Госдуму

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Законопроект, вводящий в Гражданский кодекс (ГК) РФ понятие "цифровые деньги" и регулирующий определение смарт-контрактов и ряд других определений в цифровой экономике, внесен в Госдуму.

Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента. Авторы законопроекта - спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.

Как говорится в пояснительной записке к документу, законопроект содержит только нормы гражданского права, так как без них невозможно даже ограниченное регулирование рынка "цифровых объектов".

"В частности, будет обеспечена судебная защита прав, возникающих в отношениях по поводу таких объектов, в том числе защита их обладателей от злоупотреблений. Будут устранены существующие сегодня условия для использования таких объектов в целях вывода активов в нерегулируемую цифровую среду и увода из-под обращения взыскания, в том числе при банкротстве, в целях легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы считают, что включение цифровых прав в число объектов гражданских прав создаст также правовую основу для построения системы норм о налогообложении таких объектов или деятельности по их созданию и обороту.