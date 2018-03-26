Число отравившихся водой в дагестанском селе достигло 42

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Десятки людей остаются в больнице после отравления водой в Хунзахском районе Дагестана. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"По последним данным, в Хунзахскую районную больницу с отправлением водой в селе Арани с 14 по 26 марта поступили 42 человека. Из них пятеро уже выписаны, остальные остаются под присмотром врачей. Среди отравившихся 24 детей", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, по данным на 23 марта, в Хунзахскую районную больницу из села Арани с отравлением поступили 32 человека. По предварительной информации, причиной заболевания стало употребление сырой воды.

В домах подачу воды приостановили, пока экспертиза не подтвердит безопасность ее и качество. Для жителей села организован подвоз питьевой воды.

По данным Минздрава региона, по просьбе врио главы ведомства Танка Ибрагимова из фонда обязательного медицинского страхования выделят порядка 600 тыс. рублей на дополнительную закупку медикаментов и растворов.