Более 30 жителей села в Дагестане госпитализированы после отравления водой

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Врачи оказывают помощь людям, госпитализированным в результате отравления водой в селе Арани Хунзахского района Дагестана, сообщила агентству "Интерфакс" пресс-секретарь министерства здравоохранения региона Залина Муртазалиева в пятницу.

"Число госпитализированных с симптомами острой кишечной инфекции в селе Арани достигло 32 человек, причем подавляющее большинство из них это дети. Первые пациенты с признаками отравления стали поступать в районную больницу в пятницу, 16 марта. По оценкам врачей их состояние удовлетворительное. Порядка восьми человек уже выписались домой. Тяжелых форм заболевания не зарегистрировано", - сказала Муртазалиева.

По ее словам, врачи оказывают пострадавшим всю возможную помощь.

"По просьбе врио министра здравоохранения РД Танки Ибрагимова из фонда обязательного медицинского страхования выделят порядка 600 тыс. рублей на дополнительную закупку медикаментов и растворов", - сказала пресс-секретарь.

По ее словам, по предварительным данным, причиной вспышки инфекции послужило употребление сырой воды.

"В домах подачу воды приостановили, пока экспертиза не подтвердит безопасность ее и качество. Для жителей села организован подвоз питьевой воды", - заключила Муртазалиева.