Правительство РФ выделит семьям погибших на пожаре в Кемерово по 1 млн рублей

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ окажет помощь семьям погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово и выделит им по миллиону рублей, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Главная задача на сегодняшний день - поддержать близких погибших и пострадавших в этой страшной трагедии. Сейчас родственникам оказывается психологическая и медицинская помощь, работает "горячая линия". В рамках существующих правил, мы окажем помощь семьям погибших из резервного фонда правительства в соответствии с теми правилами, которые имеются в размере одного миллиона рублей за каждого погибшего", - сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

Он отметил, что в администрации Кемеровской области принято решение о региональной выплате в таком же размере.

"Все те решения, которые были необходимы в связи с возникшим пожаром, включая переброску различного рода резервов из других регионов, были приняты", - сказал премьер-министр.