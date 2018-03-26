Семьи погибших при пожаре в кемеровском ТЦ получат выплаты по 1 млн рублей

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Семьи жертв пожара в торговом центре в Кемерово получат по миллиону рублей, в случае если погибших двое - два миллиона рублей, сообщил губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.

"Мной принято решение: каждой семье, где есть погибшие - по миллиону рублей. Если двое (погибших - ИФ), не дай бог, то два миллиона рублей",- сказал Тулеев в ходе селекторного заседания.

По информации МЧС, количество погибших во время пожара в торговом центре в Кемерове достигло 37 человек, пропавших без вести - 64, еще 84 человека пострадали. На месте пожара работают 663 человека, 123 единицы техники.