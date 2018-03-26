Основные очаги пожара в кемеровском торговом центре потушили

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Очаги пожара в торговом центре в Кемерове в основном потушены, сообщил глава МЧС РФ Владимир Пучков.

По его словам, четвертый этаж ТЦ разобран на 70%, все помещения на остальных этажах проверены, погибших и пострадавших там нет. Пучков отметил, что остаются шесть очагов, где температура превышает 200 градусов.

Ранее министр заявил, что здание сгоревшего торгового центра снесут.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове вспыхнул в воскресенье, 25 марта. Утром в понедельник в оперативном штабе сообщили о ликвидации открытого горения, однако полностью потушить огонь не удавалось. МЧС подтвердило гибель 64 человек, еще несколько человек числятся пропавшими без вести.