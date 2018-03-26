В Кемерове снесут здание сгоревшего торгового центра

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Глава МЧС Владимир Пучков поручил подготовить проектное решение по сносу сгоревшего в Кемерово торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня".

"Готовьте проектное решение по сносу здания. Технология, организация, куда вывозятся строительные конструкции, кто планирует, кто осуществляет, кто контролирует и что будет после сноса", - сказал Пучков в понедельник на заседании оперативного штаба.

Министр поручил предусмотреть все вопросы жизнеобеспечения и взаимодействия федеральных структур и служб Кемеровской области в ночное время, отметив, что поисково-спасательная операция продолжается в круглосуточном режиме.

"Я попрошу все, что сейчас мы уже вынесли за пределы торгового центра, отправить на площадку и шаг за шагом продвигаться, потому что нам нужно разобрать завал и укрепить строительные конструкции там, где есть риск", - сказал Пучков.

"Поэтому вызывайте специалистов, чтобы они по месту, с учетом прогноза ситуации, провисания потолков, неустойчивых вертикалей в этом здании и других рисков подготовили предложение, и нам нужно завершать поисково-спасательные работы", - сказал он.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове вспыхнул в воскресенье, 25 марта. Утром в понедельник в оперативном штабе сообщили о ликвидации открытого горения, однако полностью потушить пожар до сих пор не удается. МЧС подтвердило гибель 64 человек. За медицинской помощью обратились более 40 пострадавших.

Глава МЧС РФ Владимир Пучков сообщил об опознании 23 тел погибших в результате пожара в торговом центре в Кемерово.

"Опознано 23 тела, начинается организация похорон, особое внимание к документам погибших", - сказал Пучков.

По его словам, пропавшими числятся шесть человек.

"Погибшие - 64, это те, по кому родные оставили данные. Шестеро пропавших", - сообщил министр.

Тринадцать человек находятся в больнице, один из них, подросток, - в тяжелом состоянии. С ними работают психологи. Решается вопрос с организацией похорон, область берет расходы на себя, отметил министр.

"Особое внимание будет уделяться документам (погибших - ИФ), так как на пожаре они сгорели", - сказал Пучков.

Накануне источник "Интерфакса" в службах технического надзора региона заявил, что в качестве приоритетной на данный момент рассматривается версия о неисправной электропроводке. В свою очередь, в МЧС призвали не делать поспешных выводов о причинах произошедшего.