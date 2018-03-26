Скворцова сообщила об улучшении состояния пострадавших при пожаре в Кемерове

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Состояние 12 из 13 человек, госпитализированных после пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове, намного улучшилось, пришел в себя 18-летний юноша, получивший черепно-мозговую травму, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

"Больные в областной больнице (все, кроме 11-летнего ребенка, находящегося в специализированном центре - ИФ) в хорошем состоянии, боюсь даже говорить, намного лучше, чем они были", - сказала Скворцова на совещании в оперативном штабе под руководством главы МЧС Владимира Пучкова.

"18-летний молодой человек (выпрыгнувший с четвертого этажа и получивший черепно-мозговую травму - ИФ) сейчас в ясном сознании, много лучше", - отметила министр. По ее словам, после повторной МРТ был сделан вывод о регрессивных изменениях отека головного мозга, "поэтому - в хорошем состоянии".

"И остальные тоже - удовлетворительные", - добавила Скворцова. Министр сообщила, что троих из госпитализированных осмотрели психиатры, им назначено соответствующее лечение.

Состояние 11-летнего мальчика не ухудшилось, консилиумом врачей будет решаться вопрос об отключении его от аппарата искусственной вентиляции легких, сообщила Скворцова. "Мальчик в детской многопрофильной больнице не хуже, слава богу, посмотрели его сейчас, в течение дня корригировалась терапия, пока он стабильный", - заявила она.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове вспыхнул в воскресенье, 25 марта. Утром в понедельник в оперативном штабе сообщили о ликвидации открытого горения. МЧС подтвердило гибель 64 человек, еще несколько человек числятся пропавшими без вести.