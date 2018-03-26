МЧС подтвердило гибель 64 человек в торговом центре в Кемерове

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Число погибших в результате пожара в торговом центре Кемерове достигло 64 человек. Об этом сообщил глава МЧС Владимир Пучков.

"Мы продолжаем поисково-спасательную операцию, пропавшие без вести есть, мы их зафиксировали. Всего в результате этой чрезвычайной ситуации погибло 64 человека", - сказал Пучков журналистам.

"Мы еще не подняли шесть человек", - добавил он.

Ранее источник "Интерфакса" в оперативном штабе на месте ЧС сообщил, что для идентификации большинства жертв потребуется экспертиза ДНК. "Из-за обширных повреждений опознать их традиционным способом будет сложно", - сказал источник.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове вспыхнул в воскресенье, 25 марта. Утром в понедельник в оперативном штабе сообщили о ликвидации открытого горения, однако полностью потушить пожар до сих пор не удается.

Ранее СКР официально подтверждал гибель 56 человек и сообщал о 44 пострадавших.

Утром полицейские сообщили, что нашли живыми пять человек из числа считавшихся пропавшими без вести на пожаре.