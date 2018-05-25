Путин подтвердил намерение не занимать пост президента больше двух сроков подряд

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Владимир Путин заявил, что намерен и в будущем придерживаться Конституции, отвечая на вопрос, действительно ли он уйдет со своего поста по завершении нынешнего президентского срока.

"Я всегда строго придерживался и придерживаюсь Конституции РФ. В Конституции ясно прописано - не более двух сроков подряд. Вот сейчас у меня второй срок подряд - не более двух сроков подряд", - сказал Путин в ответ на вопрос журналистов в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.

В середине мая в Госдуму был внесен законопроект об увеличении количества допустимых президентских сроков с двух до трех подряд. Документ был подготовлен парламентом Чеченской Республики. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что необходимость увеличения продолжительности пребывания главы государства на своем посту обусловлена "достигнутой социально-политической стабильностью и необходимостью ее сохранения".