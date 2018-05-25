Что произошло за день: пятница, 25 мая

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Нидерланды и Австралия решили привлечь Россию к ответственности за крушение "Боинга" MH17 в Донбассе. Такое решение предполагает сложный юридический процесс. Для начала Канберра и Амстердам предложили Москве начать переговоры. В свою очередь, Минобороны РФ заявило, что, судя по серийному номеру ракеты, она была произведена еще в СССР. Однако в России все ракеты данного типа выпуска были изъяты, списаны и отправлены на утилизацию до 2011 года. Комментируя ситуацию, Владимир Путин заявил, что Москва не доверяет результатам расследования международной следственной группы по катастрофе малайзийского "Боинга". Он выразил сожаление, что Россия не допущена к полноценному расследованию произошедшего.

- Глава МЧС по Кемеровской области задержан за растрату и халатность. По данным следствия, он не проверял соблюдение требований пожарной безопасности в ТРЦ "Зимняя вишня".

- Владимир Путин заявил, что намерен и в будущем придерживаться Конституции, отвечая на вопрос журналистов на ПМЭФ-2018, действительно ли он уйдет со своего поста по завершении нынешнего президентского срока.

- Глава Сбербанка Герман Греф принес извинения СЕО "Газпрома" за отчет аналитиков Sberbank CIB, в котором методы работы газовой монополии были подвергнуты резкой критике.



- Министра финансов Антона Силуанова предложил изымать часть доходов Москвы и перераспределения их в пользу других регионов. Категорически против этого высказался мэр столицы Сергей Собянин.

- Группа ВТБ и страховая компания "СОГАЗ" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018) подписали соглашение об объединении страхового бизнеса.

- Депутаты городской думы Екатеринбурга рассмотрели заявление о прекращении полномочий главы города Евгения Ройзмана и проголосовали за его отставку. На этом же заседании депутаты отменили прямые выборы мэра Екатеринбурга.

- Обвиняемый в сексуальных домогательствах голливудский кинопродюсер Харви Вайнштейн в пятницу утром явился в полицию в Нью-Йорке и был арестован. Позднее он был отпущен судом под залог в $1 млн.