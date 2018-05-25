Путин предложил Минздраву подумать над признанием иностранных сертификатов на фармпрепараты

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает, что регистрация лекарств в России очень забюрократизирована и предложил подумать над признанием иностранных сертификатов на фармпрепараты, обратив на этот вопрос внимание главы Минздрава Вероники Скворцовой.

"Проблема, связанная с регистрацией лекарственных препаратов, которой я занимаюсь полтора года, наверняка существует. Здесь вообще слишком много бюрократии",- заявил Путин на панельной дискуссии "Бизнес-диалог Россия-Япония" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018) в пятницу.

"Можно ли перейти в полном объеме на признание сертификатов на лекарственные препараты, которые выданы иностранными государствами, - я не знаю. Тут нужно как следует подумать. У нас существует своя сертификация, но просто она должна быть более гибкой. Это совершенно точно",- считает он.

Глава государства попросил присутствующую министра здравоохранения Скворцову обратить внимание на этот вопрос. "Хотя мы неоднократно на этот счет говорили",- добавил президент.

По его словам, если с "глобальными вопросами" организации бизнеса типа регистрации предприятий или подключения к сетям РФ "мы продвинулись неплохо", то "вот чисто бюрократические вещи - они требуют дополнительного внимания".

Путин подчеркнул, что развитие фарминдустрии является для РФ очень важным направлением и здесь существует собственная программа развития фарминдустрии. "Но знаем, что японские наши друзья во многом преуспели", - добавил он.

"Обращаю внимание на то, что у нас все больше и больше участия принимают иностранные партнеры и, прежде всего, из Европы. Здесь и швейцарские компании работают, итальянские, немецкие",- напомнил глава государства.

Путин заверил, что услышал выступивших представителей японских фармкомпаний, и обещал "посмотреть за тем, что происходит в этой сфере".