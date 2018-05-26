Путин заявил о желании РФ улучшить отношения с США вопреки ограниченным контактам

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих информагентств выразил разочарование в связи тем, что у него "ограниченные контакты" с американским коллегой Дональдом Трампом и "посетовал на проблемные отношения с США" в связи с "внутренними распрями" из-за расследования так называемого "российского дела".

"Мы заложники этих внутренних распрей в США. Надеюсь, что когда-нибудь это закончится, и объективная потребность в развитии российско-американских отношений возобладает", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информагентств, среди которых присутствовал вице-президент агентства Associated Press (АР, США) Иэн Филлипс.

Агентство приводит слова Владимира Путина в переводе на английский язык.

Введенные США и западными странами санкции против России демонстрируют разрушение системы многостороннего сотрудничества, на создание которой потребовались десятилетия, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств, среди которых присутствовал вице-президент агентства Associated Press Иэн Филлипс.

Владимир Путин "резко раскритиковал санкции", которые были введены США против России, заявив, что они демонстрируют "не просто эрозию, а разрушение системы многостороннего сотрудничества, на создание которой потребовались десятилетия", пишет агентство.

Как сообщает АР, российский лидер "посетовал на проблемные отношения с США", заявив, что "Россия хочет их улучшения". По его словам, некогда большие ожидания России на улучшение отношений при президенте Дональде Трампе разрушились. Владимир Путин также выразил разочарование в связи с тем, что у него ограниченные контакты с американским коллегой и назвал расследование так называемого "дела РФ" ошибкой.