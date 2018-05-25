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Путин отверг обвинения в адрес России в организации кибератак

Есть обновление от 00:49

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в пятницу на встрече с руководителями ведущих международных информагентств назвал "глупостью" обвинения в адрес России, связанные с кибератаками.

"Нас обвиняют во всех бедах. Но речь идет о внутренних процессах каждой страны, в которых нам абсолютно нечего делать", - приводит испанское агентство EFE слова Владимира Путина в переводе на испанский язык.

"Существует очевидное желание обвинить нас во всем, и это немного непродуктивный и пагубный подход, который подрывает международные отношения", - сказал российский президент.

"Нас обвиняют во всех смертных грехах, и это несерьезно", - отметил он.

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Теги: Россия, Владимир Путин
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