Главе ГУ МЧС по Кемеровской области предъявили обвинение после пожара в "Зимней вишне"

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Главное управление по расследованию особо важных дел СКР предъявило обвинение начальнику ГУ МЧС России по Кемеровской области Александру Мамонтову и начальнику отдела надзора деятельности и профилактической работы городов Кемерово, Березовского и Кемеровского района управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС Григорию Терентьеву.

"В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.293 УК РФ (халатность) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата). Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении Мамонтова и Терентьева меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По версии следствия, Александр Мамонтов и Григорий Терентьев в нарушение требований федерального закона "О пожарной безопасности" и постановления правительства РФ "О федеральном государственном пожарном надзоре" не запланировали и не провели в 2017-2018 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня".

"При этом проверка соблюдения требований пожарной безопасности ТРЦ "Зимняя вишня" согласно действующему законодательству должна была быть осуществлена до 18 марта 2018 года, о чем было достоверно известно Мамонтову и Терентьеву", - отметила представитель СКР.

По ее словам, "в результате указанной халатности Мамонтова и Терентьева и произошедшего 25 марта 2018 года пожара в здании ТРЦ "Зимняя вишня" от отравления продуктами горения, угарным газом и полученных термических ожогов погибло 60 лиц, из которых 37 несовершеннолетних".

Кроме того, как полагает следствие, с июня 2015 по апрель 2018 года Мамонтов с использованием своего служебного положения при пособничестве неустановленных пока лиц совершил хищение вверенного ему имущества - денежных средств Главного управления на сумму более 1,8 млн рублей, что является особо крупным размером, путем растраты в пользу третьих лиц.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. В огне погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок.