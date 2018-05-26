Что случилось этой ночью: суббота, 26 мая

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент США Дональд Трамп уверил, что его команда все еще ведет переговоры с КНДР о саммите в Сингапуре 12 июня. При необходимости встречи с северокорейским руководством продолжат и после этой даты. Накануне Белый дом распространил письмо Трампа с отказом от встречи.

- Начальнику ГУ МЧС России по Кемеровской области Александру Мамонтову и начальнику отдела надзора деятельности и профилактической работы городов Кемерово, Березовского и Кемеровского района управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС Григорию Терентьеву предъявили обвинение в связи с пожаром в ТЦ "Зимняя вишня" в марте. Их обвиняют в халатности и растрате в особо крупном размере.

- Президент России Владимир Путин пожаловался на "ограниченные контакты" с американским коллегой Дональдом Трампом и резко раскритиковал введенные санкции, однако заявил о желании Москвы улучшить отношения с Вашингтоном.

- Илон Маск попытался купить интернет-домен для анонсированного сервиса Pravda для борьбы с фальшивыми новостями. Однако подходящий адрес оказался занят украинским изданием. Теперь новый сайт Маска будет называться созвучно — Pravduh.com (от "Pravda" и английского восклицания "Duh!" — ИФ).