Правительство предложило увеличить бюджет Пенсионного фонда более чем на 90 млрд руб

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об изменениях в бюджете Пенсионного фонда на 2018 год, сообщает сайт правительства РФ.

"Законопроектом предусматривается корректировка основных параметров бюджета Фонда на 2018 год с учетом итогов социально-экономического развития в 2017 году, результатов исполнения бюджета Фонда за 2017 год и ожидаемого исполнения бюджета Фонда в 2018 году", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что общий объём расходов Фонда увеличивается на 92,2 млрд рублей (до 8 трлн 532 млрд рублей).

В правительстве также отмечают, что благодаря наличию остатков средств, образовавшихся по результатам исполнения бюджета Фонда за 2017 год, объём межбюджетных трансфертов, передаваемых из федерального бюджета бюджету Фонда в 2018 году, уменьшается.