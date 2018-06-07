Главные новости
В России"Прямая линия" с Путиным. ОнлайнЭкономикаАСВ сообщило о возможной страховке по вкладам в отдельных случаях до 10 млн рублейСпортПутин объяснил, почему невозможно отправить в отставку Мутко
В России

Путин заявил об аккуратном отношении к повышению пенсионного возраста

Есть обновление от 15:43

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин на "прямой линии" заявил, что очень осторожно относится к предложениям повысить пенсионный возраст в России.

"Вы знаете мою позицию: я всегда относился и отношусь к этому (вопросу о повышении пенсионного возраста - ИФ) в высшей степени осторожно и аккуратно", - сказал Путин.

Он добавил, что одна из ключевых задач, которая была сформулирована перед правительством - это рост доходов пенсионеров, "это повышение должно быть значительным".

Президент пообещал, что кабинет министров представит свои предложения по пенсионной реформе "в самое ближайшее время".

"Я надеюсь, что это будет правительством сделано, и тогда мы будем обсуждать и говорить о мерах, которые им предлагаются. Но хочу еще раз подчеркнуть: ключевая задача во всей системе пенсионногообеспечения - это повышение уровня благосостояния и доходов пенсионеров", - заключил глава государства.

Ранее сообщалось, что реформа, предусматривающая повышение пенсионного возраста, может начаться в России в 2019 году.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Владимир Путин, прямая линия, пенсия
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
"Прямая линия" с Путиным. Онлайн"Прямая линия" с Путиным. Онлайн
Президент в 16-й раз отвечает на вопросы россиян, в этот раз без гостей в студии, но с прямой связью с губернаторами и министрамиПодробнее
 Путин пообещал блогерам не блокировать YouTube и InstagramПутин пообещал блогерам не блокировать YouTube и Instagram
Путин также заявил, что будет побуждать спецслужбы обеспечивать безопасность, не ограничивая свободы интернетаПодробнее
 Путин ответил на вопрос о третьей мировой цитатой ЭйнштейнаПутин ответил на вопрос о третьей мировой цитатой Эйнштейна
Страх взаимного уничтожения сдерживает ведущие державы от резких движений, заявил президентПодробнее
 Путин в новом формате проведет "прямую линию" с россиянамиПутин в новом формате проведет "прямую линию" с россиянами
Было решено отказаться от гостей в студии, кроме того, президент будет тут же связываться с губернаторами и министрами по заданным вопросамПодробнее
Спасатели нашли заблудившихся на Эльбрусе туристов из Германии и ПольшиСпасатели нашли заблудившихся на Эльбрусе туристов из Германии и Польши
Поиск французских туристов продолжаетсяПодробнее
 Россельхознадзор обнаружил нитраты в молоке белорусских предприятийРоссельхознадзор обнаружил нитраты в молоке белорусских предприятий
Ведомство начало расследованиеПодробнее
 СКР отменил решение о признании вещдоками 9 млрд рублей полковника ЗахарченкоСКР отменил решение о признании вещдоками 9 млрд рублей полковника Захарченко
Адвокат обвиняемого Александр Горбатенко заявил, что теперь средства должны быть возвращены владельцамПодробнее
 МГУ поднялся до 90-го места в рейтинге лучших вузов мира QSМГУ поднялся до 90-го места в рейтинге лучших вузов мира QS
МГУ прибавил пять позиций и оказался единственным российским вузом в первой сотне "Рейтинга мировых университетов"Подробнее
 Рогозин пообещал "точечные" изменения в руководстве ракетно-космической отраслиРогозин пообещал "точечные" изменения в руководстве ракетно-космической отрасли
Глава "Роскосмоса" подчеркнул, что кадровые перестановки призваны привлечь к работе профессионаловПодробнее
 Большинство россиян назвали экономическую политику властей причиной роста цен на бензинБольшинство россиян назвали экономическую политику властей причиной роста цен на бензин
Всем интересно, почему цены на бензин в РФ растут и при дешевеющей, и при дорожающей нефтиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 6 июня6 фото
06 июня
Фотохроника 6 июня
Фотохроника 5 июня7 фото
05 июня
Фотохроника 5 июня
Лучшие фото недели10 фото
01 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В России"Прямая линия" с Путиным. ОнлайнЭкономикаАСВ сообщило о возможной страховке по вкладам в отдельных случаях до 10 млн рублейСпортПутин объяснил, почему невозможно отправить в отставку МуткоВ РоссииПутин ответил на вопрос о третьей мировой цитатой из ЭйнштейнаСпортРоссия опустилась на 70-е место в рейтинге ФИФАВ миреПосол РФ констатировал отсутствие продвижения в расследовании дела Скрипалей

В "Газпроме" объяснили, почему "Нафтогаз" торопится взыскать с него $2,6 млрд

Два испанских тренера подписали контракт с ФК "Спартак"

Нижегородец отсудил 70 тысяч рублей за сломанный позвоночник в отделении полиции

Защита Савченко подала в суд на Раду за согласие на ее уголовное преследование

Путин предложил кардинально либерализовать процедуру получения гражданства РФ

В Севастополе приняли закон о списании долгов по взятым в украинских банках кредитам

На Украине из-за засухи под угрозой потери оказались 50% урожая зерновых

Собянин заявил о переселении 10 тыс. москвичей по программе реновации в 2018 году

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 8 июня

Договоры долевого строительства перестанут заключаться с 1 июля 2019 года

Договоры долевого строительства перестанут заключаться с 1 июля 2019 годаЗастройщики смогут привлекать средства только через банки Подробнее

Часть Одессы осталась без электроэнергии из-за пожара на подстанции

Надаль вышел в полуфинал "Ролан Гаррос"

Путин обещал помощь по ипотеке семьям, которые завели четвертого и следующих детей

Первая нитка "Турецкого потока" заработает в 2019 году

"Прямая линия" с Путиным. Онлайн

"Прямая линия" с Путиным. ОнлайнПрезидент в 16-й раз отвечает на вопросы россиян, в этот раз без гостей в студии, но с прямой связью с губернаторами и министрами Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru