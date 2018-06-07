Путин заявил об аккуратном отношении к повышению пенсионного возраста

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин на "прямой линии" заявил, что очень осторожно относится к предложениям повысить пенсионный возраст в России.

"Вы знаете мою позицию: я всегда относился и отношусь к этому (вопросу о повышении пенсионного возраста - ИФ) в высшей степени осторожно и аккуратно", - сказал Путин.

Он добавил, что одна из ключевых задач, которая была сформулирована перед правительством - это рост доходов пенсионеров, "это повышение должно быть значительным".

Президент пообещал, что кабинет министров представит свои предложения по пенсионной реформе "в самое ближайшее время".

"Я надеюсь, что это будет правительством сделано, и тогда мы будем обсуждать и говорить о мерах, которые им предлагаются. Но хочу еще раз подчеркнуть: ключевая задача во всей системе пенсионногообеспечения - это повышение уровня благосостояния и доходов пенсионеров", - заключил глава государства.

Ранее сообщалось, что реформа, предусматривающая повышение пенсионного возраста, может начаться в России в 2019 году.